Lea Michele diz que topa ser barriga de aluguel para Jonathan Groff

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Amigos de longa data, Lea Michele disse que topa ser barriga de aluguel para Jonathan Groff quando ele quiser ter filhos, em entrevista à revista People.

"Eu vou carregar seu bebê", afirmou a atriz ao melhor amigo. "Você vai?", respondeu Groff, que assumiu homossexualidade em 2009. "Claro que sim! Eu amo estar grávida. É muito divertido", reafirmou Lea.

Os dois se conheceram em 2006 quando faziam o musical "O Despertar da Primavera", que teve grande sucesso e passou a ser encenado nos palcos da Broadway.. Além disso, trabalharam juntos na série Glee. Desde então, se tornaram grandes amigos. Groff é, inclusive, padrinho de casamento de Lea, que oficializou a relação com Zandy Reich em 2019.

O ator brincou que há um problema caso decida ter filhos. "Eu tenho uma peculiaridade estranha de assustar crianças pequenas porque eu venho entusiasmado e isso os assusta... Este é o caso de Ever (filho de Lea Michele) também. Então, eu estou tentando ser legal para ganhar seu amor e afeto de volta."

A seu favor, ele diz que o filho da amiga gosta do musical 'You'll Be Back' de Hamilton", no qual ele interpretou o Rei George III no musical de Lin-Manuel Miranda. "Minha única coisa com ele é que ele gosta de 'You'll Be Back' de Hamilton", disse Groff.