BBB22: Filha de Douglas bomba na internet e recebe convites de marcas

Antes de DG entrar no reality, Maria estreou na TV ao lado do pai na série “How to be a carioca”, do Start +.

Carismática e comunicativa, Maria tem 390 mil seguidores no Instagram, chamou atenção de marcas e já começou a receber os primeiros convites. A mãe da menina, Carol Samarão, tem se dividido entre a administração das redes sociais do marido e em aprovar os primeiros trabalhos da filha.

