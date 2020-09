Roberto Cabrini é flagrado exaltado após programa com Augusto Nunes

Durante o encerramento do "Direto Ao Ponto" (rádio Jovem Pan) , Roberto Cabrini foi filmado conversando de uma forma aparentemente exaltada com o apresentador do programa, Augusto Nunes. A situação gerou questionamentos e críticas por parte de internautas.

O que foi essa reação do Cabrini no final do #DiretoaoPonto??? Parecia que ele estava brigando com o Augusto ou tô enganada? Se for isso mesmo, é ridículo! O cara teve a honra de participar de um programa desses e age assim? pic.twitter.com/oyNJo7zOLD — Aline da Direita (@AlineDaDireita) September 29, 2020

No programa, Cabrini participou de um debate com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

Através das imagens que mostravam os créditos do programa, não foi possível identificar o que Cabrini dizia a Augusto, mas segundo alguns telespectadores, ele parecia estar brigando com o colega. Em um certo momento, o apresentador chega a apontar o dedo.

Nas redes sociais, internautas o criticaram pela postura: "O que foi essa reação do Cabrini no final do Direto ao Ponto? Parecia que ele estava brigando com o Augusto ou estou enganada? Se for isso mesmo, é ridículo! O cara teve a honra de participar de um programa desses e age assim?”, escreveu um. Outro usuário do Twitter que acompanhou o programa afirmou que ele pode ter se irritado com algo que aconteceu durante a sabatina: "O Cabrini ficou puto, porque o Augusto não deixou fazer duas perguntas em sequência", arriscou o palpite.

Apresentador respondeu

Cabrini viu um comentário dos comentários o questionando se ele havia brigado com o colega, e respondeu diretamente, negando a situação: ""[Risos] Claro que não. Papo normal entre colegas. O programa dele é excelente".