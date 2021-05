Rita Lee recebe diagnóstico de tumor no pulmão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rita Lee, 73, recebeu diagnóstico de tumor no pulmão esquerdo após passar por exames de rotina no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (20) no perfil oficial da cantora em uma rede social.

"Nossa Rita submeteu-se a um check-up no hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo", diz o comunicado, que cita ainda que a artista está "bem assistida por uma junta médica".

De acordo com a nota, Rita Lee é atendida pelos médicos Óren Smaletz, José Ribas M. de Campos, Carmem Silvia Valente Barbas e Ícaro Carvalho. Diz ainda que a artista está em casa e que fará os tratamentos de imunoterapia e radioterapia. "Agradecemos as orações e luz divina."

Assim que o comunicado foi publicado nas redes sociais, fãs, celebridades e amigos da artista se manifestaram e desejaram que ela se recupere e pediram "energia", "amor a deusa do rock", "forças, Rita te amamos", “Deus abençoe grandemente, você é muito querida” e “saúde, saúde e saúde!”.

Edson Celulari, Maria Fernanda Cândido, Gominho foram alguns artistas que se manifestaram. "Vai ficar boa rapidinho", disse Alessandra Negrini. Filho mais velho de Rita Lee, Beto Lee publicou emoji de coração e escreveu: "We will survive" (nós vamos sobreviver).

Uma das maiores artistas do pop rock brasileiro, Rita Lee tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no dia 9 de abril. "Segunda dose Coronavac. Viva o SUS [Sistema Único de Saúde]!", disse a cantora, ao publicar a foto sendo vacinada.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, em agosto de 2020, Rita Lee disse que está sozinha no sítio, no interior de São Paulo, com um namorado que a “aguenta há 43 anos”. Ao lado de Roberto de Carvalho, aliás, também tem escrito muita música. “Roberto e eu temos uma coleção de demos inéditas e caseiras que daria para fazer três discos. Nós deixamos o palco, mas a música da dupla continua firme e forte.” ​

FAMOSOS E A LUTA CONTRA O CÂNCER

Outros famosos foram surpreendidos com o diagnóstico de câncer, enfrentaram e venceram a luta contra a doença. Alguns ainda passam pelo tratamento e outros perderam a batalha para o câncer, como a atriz Eva Wilma, 87, que morreu no dia 15 de maio em decorrência de um câncer no ovário.

A doença da atriz foi descoberta dias antes da morte. Ela havia sido internada em abril para tratar problemas cardíacos e renais quando recebeu o diagnóstico.

O produtor musical Dudu Braga, 52, filho do cantor Roberto Carlos, trava uma batalha desde o ano passado contra um câncer no peritônio. Em abril, ele voltou a ser internado em um hospital, em São Paulo.

A apresentadora Fátima Bernardes, 58, se afastou da apresentação do programa Encontro (Globo), em dezembro de 2020, após diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Em abril deste ano, ela anunciou a cura no programa Conversa com Bial.

No final de janeiro de 2020, a apresentadora Ana Maria Braga, 72, recebeu diagnóstico de câncer de pulmão. Ela já havia enfrentado a doença outras três vezes, uma delas no pulmão. Em abril do mesmo ano, ela anunciou estar curada.