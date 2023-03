Richarlison insinua que Tina do BBB23 pode ter ficado com sósia achando que era ele

Richarlison, da seleção brasileira, se pronunciou após Tina Calamba, de 29 anos, dizer na Casa da Repescagem no BBB23 que ficou com ele durante o Carnaval.

O atleta de 25 anos, que durante o Carnaval estava no Reino Unido, onde joga pelo Tottenham, comentou uma publicação que reproduzia a fala de Tina e marcou o seu sósia, dando a entender que a modelo pode ter ficado com outra pessoa parecida com o jogador. ”@sosiadoricharlison tá aprontando aí né", escreveu.

Vale lembrar que ao fazer a declaração, Tina não citou o nome de Richarlison, mas confirmou que se tratava dele quando Larissa chutou alguns nomes de jogadores de futebol.

E de fato, no Carnaval de São Paulo, alguns sósias de jogadores famosos marcaram presença nos camarotes do Anhembi.

No Instagram, Matheus se divertiu com o fato do ídolo ter marcado seu perfil, mas não comentou nada sobre a insinuação.

Um perfil de torcedores do Tottenham no Brasil se manifestou afirmando que Richarlison foi titular da partida do clube contra o West Harm no domingo de Carnaval, e que segunda-feira, os jogadores tiveram folga, mas não há nenhuma informação de que Richarlison tenha vindo ao Brasil neste período.