Retrospectiva 2023: Relembre os famosos que morreram

Gil Brother - O ex-humorista do Hermes e Renato morreu aos 66 anos após um AVC . Ele estava internado desde maio e veio à óbito no início de dezembro.

Aracy Balabanian - A eterna Cassandra, do seriado de TV Sai de Baixo, morreu aos 83 anos em decorrência de um câncer no pulmão .

MC Marcinho - O dono do hit 'Glamurosa' e 'Rap do Solitário' faleceu em agosto devido a falência múltipla dos órgãos após ser internado com insuficiência cardíaca e renal.

Rita Lee - A cantora comemorou a cura do câncer de pulmão em 2022, mas exames de rotina mostraram remissão da doença. A rainha do rock morreu em maio aos 75 anos .

Glória Maria - A jornalista e apresentadora do Globo Repórter morreu em fevereiro aos 73 anos . Ela enfrentava uma batalha contra o câncer de pulmão desde 2019 chegando a passar por uma cirurgia no cérebro.

