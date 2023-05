Palmirinha foi para TV aos 60 e cozinhava para criar as filhas em casamento abusivo

Ana Maria Braga prestou homenagem à cozinheira e apresentadora Palmirinha, morta na manhã deste domingo (7) aos 91 anos em decorrência do agravamento de complicações renais crônicas.

"Minha grande amiga Palmirinha. Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu está mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família", escreveu Ana Maria no Instagram.

Foi em um programa de Silvia Poppovic, na Band, que Ana Maria viu Palmirinha pela primeira vez. A relação ganhou força em 1993, quando Palmirinha começou a contracenar com Ana Maria na Record, no programa Note e Anote. Em troca das performances de Palmira, Ana Maria fazia propaganda dos trabalhos dela fora da TV e passava seus contatos para encomendas e cursos de culinária.

Palmira tratava Ana Maria como "Aninha", que também batizou a outra culinarista pelo diminutivo. Vinte anos depois, "vovó Palmirinha" se tornaria uma franquia para licenciamento de produtos e lanchonetes, imagem que aproximou o público da figura doce da culinarista.

Em abril de 2019, as duas se encontraram no programa Mais Você depois de 20 anos sem contracenar na TV. Palmirinha se emocionou enquanto relembrava os momentos vividos ao lado de Ana Maria.

"Foi muito sofrimento, muitas portas se fechando. Mas, quando entrei para trabalhar com você, fui crescendo. Pude aprender a falar na televisão, entender meu público. Foi com você, Aninha. Eu cresci bastante com você. Foi por você que ganhei um programa", lembrou Palmirinha no programa.

Palmira Nery da Silva Onofre, a Palmirinha Onofre, estava internada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde 11 de abril, informou a família em uma publicação no Instagram da apresentadora.

Ela deixa três filhas, seis netos e seis bisnetos. Informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgados pela família em breve.