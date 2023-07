Lisa Marie Presley, filha de Elvis, morreu por complicações de bariátrica

Ainda de acordo com a imprensa americana, Lisa Maria queria emagrecer para participar das cerimônias de premiação do filme “Elvis”, estrelado por Austin Butler.

Inicialmente também suspeitava-se de que a morte teria ocorrido devido o uso de opioides para emagrecer. No entanto, na autópsia, foi detectado um nível "terapêutico" e não perigoso de um opiáceo, a oxicodona, junto com traços de outro analgésico e uma substância para tratar a depressão, mas isso "não contribuiu para sua morte”.Também havia sido mencionado que ela chegou a realizar uma cirurgia plástica.

A cirurgia bariátrica tem como objetivo causar o emagrecimento com a redução do estômago ou colocação de uma banda gástrica.

Conforme os funcionários de saúde de Los Angeles que divulgaram a nova informação, a cantora morreu "por uma obstrução intestinal causada pelo tecido cicatricial que se formou após uma cirurgia bariátrica realizada há vários anos". A única filha do rei do rock faleceu em janeiro aos 54 anos após sofrer uma parada cardíaca, e seis meses depois, a causa da morte vem sendo divulgada.

