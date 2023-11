Resultado do exame toxicológico de Matthew Perry é divulgado

De acordo com o site americano TMZ, as primeiras análises não encontraram vestígios de fentanil ou metanfetamina no organismo de Matthew. Outros testes mais profundos estão sendo realizados para saber se há indícios de drogas ou medicamentos.

