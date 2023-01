Relacionamento de Kylie Jenner e Travis Scott chega ao fim, diz site

Uma fonte próxima do casal contou que Kylie e Travis decidiram terminar o relacionamento e "deveriam passar as férias juntos, mas ela [Kylie] foi para Aspen para ficar com sua família e amigos lá", disse.

O relacionamento de Kylie Jenner e Travis Scott teria chegado ao fim pela segunda vez após reatarem em 2020. A informação é do portal online Us Weekly.

