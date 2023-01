Jenny Miranda exclui Bia e Gretchen de casamento: 'Não existem pra mim'

Jenny Miranda excluiu Bia Miranda e Gretchen de seu casamento com o dermatologista Fábio Gontijo, que acontece neste sábado (7), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Durante entrevista à Quem, Jenny explicou que a cerimônia será íntima e a união será selada com uma festa no Brasil em março. "Não vai ter ninguém do Brasil no nosso casamento. Será só nós dois mesmo. Porém, a cerimônia será transmitida por um link ao vivo e todo mundo que quiser vai poder assistir. Vamos disponibilizar um pouco antes no Instagram. Vai começar às 18h do horário de Brasília", disse.

Em seguida, após ser questionada sobre a chance de fazer as pazes com a filha, Bia Miranda, e a mãe, Gretchen, Jenny negou. "Essas pessoas não existem para mim. Quem eu gostaria que estivesse presente neste momento especial comigo era só o Enrico e não deu para trazer ele, porque não deu tempo de tirar o visto dele. Mas o meu filho vai estar no casamento de março. Ele vai ser o pajem e levar minhas alianças", explicou.

Fábio pediu a Jenny em casamento em outubro de 2022 após três meses de namoro. O noivado aconteceu durante uma viagem do casal para a Serra do Cipó, no interior de Minas Gerais.