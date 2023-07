Regulação da internet, desigualdade educacional e outros destaques do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Regulação da internet, desigualdade educacional e outras notícias para começar esta segunda-feira (3).

POLÍTICA

Governo Lula discute plano B para regulação de internet antes da eleição de 2024. Executivo não conta com avanço do PL das Fake News e aposta em minirreforma eleitoral e lei do consumidor.

POLÍTICA

Aras usa reta final na PGR para afastar alinhamento a Bolsonaro e omissões com Covid e ambiente. Procurador divulgou vídeos exaltando ações na pandemia e no meio ambiente, mesmo com críticas.

EDUCAÇÃO

Piora desigualdade educacional entre negros e brancos apesar de melhora média de aprendizado. Estudo mostra que diferença entre as notas médias dos dois grupos aumentou em uma década.

NADIA MURAD

'Se você não compartilha sua história, protege criminosos', diz Nobel da Paz iraquiana. Escravizada pelo Estado Islâmico, Nadia Murad luta contra uso da violência sexual como arma de guerra.

AMBIENTE

Exploração na Foz do Amazonas pode afetar pesca artesanal no Pará. Região é uma das mais produtivas de atividade pesqueira, mas já vem sofrendo com a pesca industrial.

MERCADO

Estados e municípios podem perder R$ 82 bi com fim do voto de qualidade no Carf, estima entidade. Congresso vai decidir se instrumento será ou não retomado; projeto é prioridade da Fazenda.

MERCADO

Congresso tenta aprovar reforma tributária após décadas de fracassos. Especialistas veem clima favorável, não pela ausência de divergências, mas pelo consenso de que sistema atual está falido.

PODER

Sepúlveda Pertence, ministro do STF por 18 anos, morre em Brasília, aos 85 anos. Advogado e ex-procurador-geral da República, ele ocupou cadeira na corte de 1989 a 2007.

SAÚDE

Futuro dos transplantes contará com inteligência artificial e órgãos de porcos. Tecnologia pode ajudar a melhorar logística; pesquisadores tentam desenvolver coração artificial.

TELEVISÃO

Priscila Fantin é a grande vencedora do Dança dos Famosos 2023. Ela venceu Carla Diaz e Rafa Kalimann ao somar mais pontos no tango e no samba.

CINEMA

Como Isabelle Huppert, que estrela 'A Sindicalista', se firmou como diva do cinema. Atriz indicada ao Oscar e premiada duas vezes em Cannes começou a carreira sob a batuta de mestres da nouvelle vague.

MÚSICA

Filho de Patrícia Poeta e Amauri Soares foge do rótulo de 'nepo baby': 'Faço o meu trabalho'. Aos 20 anos, Felipe Poeta é cantor, produtor musical e se apresenta como PoetaNoBeat.

ESPORTE

Seleção se despede do Brasil com festa e goleada antes de embarque para a Copa. Equipe de Pia Sundhage vence facilmente o Chile e parte à Oceania para a disputa do Mundial feminino.