Regina Duarte ataca Anitta e Ivete Sangalo em post contra Lula

"Nem a manipulação barata/relâmpago pra redução sintética no preço dos automóveis zero sem mexer nos impostos exorbitantes, ajudou. Brasil segue colhendo as consequências de um governo trágico", escreveu. A atriz faz referência ao programa lançado pelo governo federal para impulsionar o comércio de automóveis no país.

Regina Duarte atacou alguns famosos entre eles Anitta e Ivete Sangalo ao fazer uma postagem contra o governo Lula nas redes sociais. As personalidades se manifestaram a favor do político nas eleições de 2022.

