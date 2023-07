Lexa relembra reação com expulsão de MC Guimê do BBB23: 'gritava'

Lexa e MC Guimê foram os convidados deste sábado (8) no Altas Horas. A cantora falou pela primeira vez sobre a expulsão do funkeiro do BBB23 por importunação sexual.

No desabafo, Lexa relembrou de sua reação com a expulsão de Guimê e precisou tomar tranquilizantes para lidar com o ocorrido.

"Eu estava fazendo uma festa e quando tudo começou a acontecer, sendo sincera, eu me enchi de tranquilizante. Pra ficar bem, eu fiquei completamente atordoada. Quero inclusive agradecer o carinho das pessoas comigo", relatou a Serginho Groisman.

"Eu conheço muito bem ele, sei que ele não estava em si. Lembro que meu amigo desligou a TV, me abraçava, eu gritava, tive vários ataques. Tive até apagão dissociativo, que é quando você esquece. Mas Graças a Deus, passou. Ele (Guimê) nunca tinha me visto chorando, falando sobre isso, foi uma fase complicada. Acho que por eu conhecer muito o coração dele, decidi passar isso pro lado", completou.

Lexa falou também da pressão que sofreu para separar do funkeiro. "Me senti muito pressionada a ir para uma direção que as pessoas queriam que eu fosse. Na verdade, parei e precisei lembrar quem eu sou. Foram oito anos tão incríveis, tão maravilhosos. Tem gente que jogaria isso para o ar. Não é o meu lugar. Não desisto tão fácil assim, nem das pessoas, nem da minha vida. Decidi estar com ele. É uma história de amor, carinho e admiração", disse.