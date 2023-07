Ex-BBB Larissa Santos faz harmonização facial e resultado surpreende

"Eu estava ficando incomodada com alguns aspectos da minha pele em momentos que eu ia tirar fotos e sorrir”, disse ela ao compartilhar o resultado com os seguidores.

A ex-BBB Larissa Santos se rendeu a harmonização facial. A jovem de 25 anos preencheu lábios e bigode chinês com ácido hialurônico e também fez botox no rosto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.