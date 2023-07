Luan Santana surge acompanhado de loira em show um mês após fim de noivado

A fila andou? Luan Santana foi visto chegando em um show ao lado de uma loira um mês após terminar o noivado com Izabela Cunha. O registro foi feito pelos fãs do cantor que o aguardavam no lado de fora antes do show em São Paulo.

Os dois não chegaram de mãos dadas, mas os fãs já suspeitam que a mulher seja o novo affair do artista. E não demorou muito para a identidade dela ser revelada.

A loira trata-se da modelo e ex-assistente de palco do The Voice Kids, Ana Cecília Maia, com quem Luan já havia trocado curtidas nas redes sociais.