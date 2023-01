Recepcionista de hotel é demitida após ser flagrada em quarto com José Loreto

Uma recepcionista de hotel em Cambará do Sul (RS) foi demitida do trabalho ao ser flagrada com José Loreto. O ator da Globo chegou a receber visitas da ex, Débora Nascimento, com a filha do casal no mesmo hotel.

O caso foi divulgado em detalhes pela Coluna Leo Dias, do Metrópoles, neste sábado (21), mas aconteceu em 2020 durante as gravações do filme "A Cerca".

O rapaz estava no início do namoro com a DJ Bruna Lennon na ocasião e não havia qualquer sinal de que eles haviam terminado. O casal ficou junto até julho de 2021.

Os dois começado a flertar na recepção e o clima se intensificou. Não se sabe se chegou a existir um encontro fora do hotel, mas o ápice aconteceu quando a funcionária foi flagrada pelas câmeras de segurança entrando no quarto do ator global, após ele convidá-la a entrar ali no seu último dia de hospedagem.

A jovem caiu no sono com o ator e ambos só acordaram no dia seguinte. Com a prova da situação nas câmeras, a funcionária foi demitida e Loreto nunca teria oferecido ajuda para a moça após ter causado o seu desemprego.