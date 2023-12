Reações à decisão do STF sobre imprensa e outras notícias desta sexta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reações à decisão do STF sobre imprensa, possibilidade de adesão do Brasil à Opep+, pronunciamento de Biden sobre a morte de Kissinger e outras notícias para começar esta sexta-feira (1).

POLÍTICA

Decisão do STF vira munição para oposição crítica ao tribunal e à imprensa. Deputados fazem queixas ao Supremo em discursos na sessão da Câmara e nas redes sociais.

STF

Bolsonaro critica STF e diz estar agora junto com imprensa após mandato de ataques a jornalistas. Ex-presidente afirma que 'ninguém sabe' quem decidirá o conceito de fake news.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Réu do 8/1 com tornozeleira é flagrado em invasão na terra indígena mais desmatada do país. Homem apontado como invasor foi preso em janeiro no acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília.

CONGRESSO NACIONAL

Janones fica isolado na Câmara e deixa esquerda constrangida após suspeita de 'rachadinha'. Suspeito de promover esquema, deputado é alvo de representação a ser analisada no Conselho de Ética.

PLANETA EM TRANSE

Brasil avalia entrar em cartel do petróleo em meio à conferência do clima. Imagem de potência ambiental deve ser questionada em caso de adesão à Opep+, avaliam especialistas da área climática.

EDUCAÇÃO

MEC suspende processos para novas graduações a distância em 17 áreas. Medida vale por 90 dias com o objetivo de aguardar nova proposta de regulamentação da modalidade.

GOVERNO BIDEN

Biden demora quase 20 horas para comentar morte de Kissinger e ressalta divergências. 'Nós discordamos com frequência. E, com frequência, fortemente', disse o presidente, que também elogiou intelecto do diplomata.

GREVE

Motoristas de ônibus de SP suspendem greve nesta sexta (1º). Sindicato havia anunciado paralisação em protesto contra decisão judicial que cancelou eleição sindical.