Rapper Coolio, do hit 'Gangsta's Paradise', morre aos 59 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rapper norte-americano Coolio, conhecido pelo hit "Gangsta's Paradise", morreu nesta quarta-feira (28) aos 59 anos. A informação foi divulgada por uma série de veículos dos Estados Unidos, entre eles o TMZ, que confirmou a notícia com a polícia de Los Angeles.

De acordo com a publicação, Coolio estava na casa de um amigo quando faleceu. Empresário de longa data do astro, Jarez afirmou ao site que o rapper foi ao banheiro na residência desse conhecido e não retornou. O dono da casa, então, começou a chamá-lo, sem sucesso. Ao abrir a porta, encontrou Coolio caído no chão.

Paramédicos suspeitam que ele tenha sofrido uma parada cardíaca, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

Segundo a polícia, que investiga o ocorrido, não havia sinais de violência.

Artis Leon Ivey Jr., mundialmente conhecido como Coolio é um dos grandes nomes da geração de ouro do rap americano dos anos 90. O astro chegou à cena de Los Angeles ainda na década de 80, mas estourou internacionalmente só em 1995, com o hit "Gangsta's Paradise".

A canção, uma das mais tocadas da década, foi trilha do filme Mentes Perigosas, do mesmo ano, que tinha Michelle Pfeiffer como principal estrela. O hit chegou instantaneamente ao topo das paradas, onde permaneceu por cerca de três semanas.

Outros títulos marcantes de Coolio são "Fantastic Voyage", "1,2,3,4 (Sumpin' New)" e "It's All the Way Live (Now)".