Rancho 'Terra do Nunca' de Michael Jackson é vendido por R$ 114 milhões

O rancho Neverland, conhecido como ' Terra do Nunca' de Michael Jackson foi vendido para o bilionário americano Ron Burkle, por um preço consideravelmente reduzido de US$ 22 milhões, cerca de R$ 114 milhões. O imóvel fica na Califórnia, nos Estados Unidos.

De acordo com o Sistema Globo, o rei do pop transformou a mansão em um refúgio de conto de fadas, com direito a roda gigante e um zoológico, e teve o local como inspiração para escrever seus principais sucessos. No entanto, Neverland também foi um cenário de supostos abusos sexuais de menores, segundo acusações apresentadas contra o astro.

Michael Jackson morreu em 2009, o imóvel foi rebatizado como Sycamore Valley Ranch.