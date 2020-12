MC Kekel sofre acidente de carro durante feriado de Natal

O funkeiro MC Kekel sofreu um acidente de carro nesta sexta-feira (25), feriado de Natal. Ele gravou alguns stories no Instagram para falar sobre o ocorrido, no entanto, não deu muitos detalhes.

"Nasci de novo", postou Kekel, que, logo depois, tranquilizou os fãs: "Está tudo bem comigo e meu cunhado, que estava comigo. Bati meu carro, mas estamos bem, Deus em primeiro lugar".

O cantor ainda postou uma foto de como ficou o veículo após o acidente que ficou bastante danificado.

Sem dar detalhes sobre o acidente, Kekel, em tom de desabafo, afirmou que "vai pagar pelo erro".

"É nessas horas que a gente aprende algumas coisas que a gente deixa de aprender. Vou pagar pelo meu erro, mas é isso. A gente tem que errar pra aprender."

Abalado, Kekel, que tem quase 6 milhões de seguidores no Instagram, arquivou todas as postagens no feed do perfil no Instagram.