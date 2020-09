Rafa Kalimann defende namorado após vídeo polêmico: 'parem de mimimi'

Rafa Kalimann usou as redes sociais para defender o namorado Daniel Caon após ele ser acusado de machismo ao fazer uma "brincadeira" comparando a ex-BBB com e sem maquiagem. O vídeo foi publicado no TikTok da influencer.

Após repercussão negativa, ela apagou o vídeo e soltou o verbo em seu perfil do Twitter. Em um dos trechos do desabafo, Rafa diz que não se sentiu ofendida com o vídeo e as pessoas veem coisas negativas onde não tem.

"Me dói ler tanta coisa pesada que vocês criam por não concordarem com algo, pelas expectativas de vocês não serem supridas. É necessário ter mais responsabilidade com o que fala. Me dói ter que vir me posicionar sobre algo que eu não quero, mas me dói mais ainda porque vocês alimentam coisas ruins e nem sabem como as coisas realmente são, não sabem o mal que isso pode trazer pra vida das pessoas, tem que ter cuidado".

"Não me senti desrespeitada, eu me sinto bem de ambas as formas e todos que me conhecem sabem. O vídeo pode ser interpretado diferente por você, mas isso não quer dizer que seja a verdade absoluta. Foi um brincadeira, brinquem às vezes e parem de tanto mimimi por nada. [...] Não teve machismo, esse movimento é muito sério, tem que ser levado a sério", escreveu.