Pyong Lee explica para seguidores por que coreanos não usam desodorante

Um internauta o questionou através de uma caixinha de pergunta se Pyong usava o produto para higiene, e de imediato, foi respondido: "Alguns povos asiáticos têm a falta de um gene causador do mau cheiro. No caso, os coreanos estão inclusos. Dificilmente você acha desodorante para comprar na Coreia", explicou.

