Presos denunciaram 'quartinho do amor' usado para tortura no Ceará. Advogado de policiais diz não poder comentar suspeitas; Governo cearense afirma repudiar 'qualquer ato que atente contra a dignidade humana'.

Se Selic estivesse em 10%, Brasil teria economizado um Bolsa Família por ano, diz secretário do Tesouro. Rogério Ceron também afirma que o sucesso do novo arcabouço fiscal não depende de medidas de aumento da arrecadação.

Em Paris, Lula chama de 'ameaça' carta da União Europeia sobre acordo com Mercosul. Presidente criticou a ausência de menção à desigualdade em encontro com líderes mundiais.

Câmara prolonga feriado, e deputados embarcam para fórum de Gilmar em Lisboa. Evento é realizado em parceria com FGV, que foi objeto de decisão favorável do ministro do STF em novembro do ano passado.

Mulheres diplomatas expressam frustração com ações do Itamaraty sob Lula. Em nota, associação afirma haver descompasso entre promessas de representatividade de gênero e ações da pasta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Putin enfrenta maior crise desde 1999, diplomatas frustradas com Itamaraty sob Lula, menores de 16 trabalham como entregadores de app e outras notícias do dia para começar o seu sábado (24).

