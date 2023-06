Maria Beltrão faz exame no É de Casa ao vivo e assusta com resultado

A médica então questionou o que Maria Beltrão havia comido e ela respondeu: “Caqui, curau e kiwi”. A médica então explicou: “Então, quando você consome alimentos muito ricos em carboidratos, a glicose pode subir. Se [a glicose no sangue] estivesse mais do que 200 mg/dL, eu não ia ter uma notícia muito boa pra te dar. Mas, como está 167 mg/dL, ela vai cair. Com duas horas já deve estar abaixo de 140 mg/dL, que é o normal”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.