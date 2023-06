Neymar e Bruna Biancardi fazem Chá Revelação luxuoso neste sábado

Neymar e Bruna Biancardi fazem neste sábado (24) o Chá Revelação do primeiro filho. O casal fechou um hotel em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para o evento luxuoso que ocorre poucos dias após o jogador assumir que traiu Bruna na véspera do Dia dos Namorados.

A data do Chá Revelação já estava marcada há um mês e nem mesmo as polêmicas dos últimos dias fizeram adiar os planos do casal.

Os convidados começaram a chegar no hotel nessa sexta-feira (23) e divulgaram imagens do convite nas redes sociais.