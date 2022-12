Príncipe Louis, caçula do casal real Kate e William estreia na celebração de Natal

Na tarde de domingo, a família real se reunirá em Sandringham para um almoço, antes do primeiro discurso de Natal do rei Charles.

Esta foi a primeira vez que o caçula do casal, o pequeno príncipe Louis, participou da caminhada até a Igreja de St. Madalena em Norfolk, Inglaterra. Seus irmãos mais velhos, George e Charlotte fizeram sua estreia no dia de Natal em 2019.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.