MC Daniel é ameaçado de morte e abandona show; vídeo

MC Daniel abandonou o palco após afirmar que estava sendo ameaçado de morte por alguém do show. O caso ocorreu na última sexta-feira (23) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo no 'Se Envolve Festival'.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o cantor argumentando com uma pessoa no palco. Em seguida ele pede desculpa do público.

MC Daniel é ameaçado de morte por contratante durante show!! Que absurdo! pic.twitter.com/kxZQ4EVOQd — (@lyricpr1nce) December 24, 2022

"Tão falando que vão matar eu e a minha equipe e você quer que eu fique aqui suave? Como que eu vou ficar aqui? Venho cantar aqui e o contratante fala que vai me dar tiro?", diz ele no vídeo.

"Família, eu não 'tô indo embora porque eu quero, eu 'tô indo porque minha vida 'tá em risco, demorou?" Ele conta que alguém está ameaçando dar tiros nele e em seu segurança. "Eu não sei o que 'tá acontecendo, não vamos ficar aqui", justifica.

A organização do evento se pronunciou o reiterou que o MC teve um discussão com o dono do estabelecimento e não com o contratante como ele havia dito no vídeo.

Confira a nota na íntegra

