Aline Campos sofre acidente de moto com Jesus Luz e mostra ferimentos em 'carne viva'

"Eles (médicos) não nos orientaram bem sobre a melhor forma de trocar os curativos. A gente ficava mais tempo com eles do que deveria. Como a gente estava em carne viva, exposta. O ideal é sempre trocar o curativo colocando pomada para não grudar", acrescentou.

Aline Campos relatou aos seguidores que sofreu um acidente de moto com o namorado, Jesus Luz, em Bali, na Indonésia. A bailarina mostrou os ferimentos no braço ainda em 'carne viva'.

