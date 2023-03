Princesa Lilibet Diana é batizada nos EUA; Harry e Meghan tomam atitude inesperada após despejo

A relação com o pai, o rei Charles III, se acabou de vez quando Harry divulgou seu livro de memórias no começo deste ano, com acusações contra a família real britânica. Antes disso, o casal já havia aparecido em entrevistas e até em um documentário falando sobre a relação conturbada com a realeza.

Após a notícia de que Harry e Meghan Markle foram despejados pelo rei Charles III de sua residência oficial no Reino Unido, o casal tomou uma atitude com o batizado da segunda filha, Lilibet.

