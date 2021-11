Primo de Ana Clara, ex-bbb Jorginho perde 71kg e mostra antes e depois

Em julho desse ano, Jorginho se submeteu a uma cirurgia plástica para retirada de pele. “Fiz uma abdominoplastia 360°, em que o cirurgião retirou cerca de um palmo e meio de pele de todo o entorno da minha cintura. Também fiz lipoescultura nas costas, no abdome e nas coxas, além da costura dos músculos abdominais e enxerto glúteo utilizando um procedimento complexo em que se rotaciona uma parte do músculo retirado acima da cintura, que foi direcionado para as nádegas”, enumerou em entrevista à Quem.

