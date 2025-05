'A primeira vez que me senti bonita foi quando estava careca', diz Carolina Dieckmann

Aos 46 anos, a atriz Carolina Dieckmann, atualmente no ar em Vale Tudo, falou sobre a relação com a pressão estética e a cobrança pública que enfrenta ao longo de sua carreira. Em entrevista à revista Quem, ela contou que a verdadeira aceitação de sua beleza veio com uma transformação radical: raspar a cabeça para interpretar uma personagem com câncer em Laços de Família (2000).

Dieckmann explicou que, apesar de estar há muito tempo na mídia e ser referência de beleza, foi o momento em que ficou careca que ela realmente começou a se enxergar de forma diferente. “As pessoas olhavam para mim e choravam, ficavam emocionadas. Sempre achei que ser a loirinha, de olho claro era uma beleza boba. Quando raspei a cabeça, achei meu rosto forte”, relatou a atriz.

Nos últimos meses, outra mudança na aparência da artista chamou atenção: o emagrecimento necessário para interpretar uma escritora com alcoolismo no filme (Des)Controle. Apesar das críticas e especulações sobre sua saúde, Carolina afirmou que não se incomoda com os comentários, mas repudia acusações infundadas que questionam seu bem-estar. “Quem tem que achar como estou e sentir, sou eu”, afirmou.

A atriz também criticou a cultura de julgamentos sobre o corpo alheio, defendendo o respeito e a empatia. Ela reforçou a importância de valorizar o próprio sentimento e não se deixar abalar por opiniões negativas nas redes sociais, reforçando sua maturidade diante das cobranças do público.