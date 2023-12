Preta Gil estaria vivendo affair com modelo; rapaz diz que tem namorada

Desde então, ele vem sendo presença constante onde a cantora está. Após o aniversário, ela ficou mais 10 dias na vila de Atins, no Maranhão, acompanhada de amigos e do modelo. Atualmente, ele vem frequentando muito a casa de Preta em São Paulo e está em viagens feitas pela cantora.

Segundo o portal Leo Dias, João trocou beijos com Jade Picon na festa de aniversário da irmã da cantora, Marina Morena, em julho, no Maranhão, e foi na mesma festa que o bonitão conheceu Preta Gil.

Preta Gil levantou rumores de que fez a fila andar após o fim traumático do casamento com Rodrigo Godoy. Segundo Leo Dias, o modelo João Pedro Modesto é apontado como affair da cantora.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.