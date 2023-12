Leo Dias crava Yasmin Brunet no BBB24; saiba mais

Neste ano, a vida amorosa de Yasmin deu muito o que falar e recentemente ela terminou um affair com MC Daniel. Alguns meses atrás, a filha de Luísa Brunet passou por uma cirurgia de lipo HD, aproveitando para aumentar o bumbum com a gordura retirada.

Em meio a listas e mais listas sendo divulgadas com supostos participantes do BBB24, Leo Dias cravou nesta quinta-feira (28) o nome de Yasmin Brunet.

