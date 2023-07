Preta Gil desabafa durante show: 'sou preta, sou gorda'

No último sábado (1), Preta se apresentou com o pai, Gilberto Gil, os irmãos, sobrinhos e neta em Salvador. A cantora foi liberada pelos médicos para estar presente na turnê.

No palco, ao se apresentar com a música "Vá Se Benzer", parceria com Gal Costa, a artista comentou sobre a vida pessoal.

