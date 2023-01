Preta Gil chegou ao hospital com enxaqueca e descobriu problema no intestino, diz Flora

As notícias sobre a saúde de Preta eram bem mais alarmantes quando chegaram ao conhecimento do público. Segundo a colunista Fábia Oliveira, ela havia chegado ao hospital desmaiada e de cadeira de rodas, levada pelo marido, Rodrigo Godoy.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internada desde quinta-feira (8) em um hospital da Gávea (zona sul do Rio), Preta Gil, 48, teve uma crise de enxaqueca persistente, o que fez com que os médicos recomendassem uma série de exames. A informação foi dada ao F5 por Flora Gil, mulher de Gilberto Gil, pai da cantora.

