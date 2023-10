Preta Gil agradece Leo Dias por expor traição do ex-marido; vídeo

FAMOSOS: Preta Gil agradece Léo Dias por revelar a traição que ela estava levando e chama o ex Rodrigo Godoy de “cafajeste, traste e falecido”. #AltasHoras

Na noite de sábado (28), a cantora Preta Gil esteve no "Altas Horas", da TV Globo. Em conversa com Serginho Groisman, ela falou sobre a superação do câncer e relembrou o momento que descobriu a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, com a própria stylist. Ela ainda fez um agradecimento especial ao jornalista que expôs a infidelidade.

"Tem muitas mulheres que foram traídas, que tiveram histórias piores que a minha, a minha é drástica, eu considero drástica, porque você ser traída durante um tratamento oncológico e ser exposta do jeito que eu fui, as pessoas não tiveram o menor cuidado, elas viajaram juntas e foram flagradas", iniciou.

Na sequência, Preta fez o agradecimento: "Chego até a agradecer o Leo Dias. Nunca imaginei que um dia eu ia agradecer ao Leo Dias, gente. Porque se ele não tivesse postado o vídeo, talvez eu não tivesse o tal famigerado, falecido, traste… como eu chamo ele, gente? [se dirige a plateia] Enfim, talvez ele tivesse comigo ainda casado, me enganado, me traindo, me manipulando…”.

“E eu não tenho vergonha de falar sobre isso não, porque eu vejo que muitas mulheres passam por isso e a gente tem que quebrar o silêncio porque a gente não precisa estar em relacionamentos tóxicos e a gente tem que falar sobre isso porque acontece diariamente!”, completou.