Power Couple: casal chama Rayanne de amante e diz que Victor não paga pensão; vídeo

Everton também atacou os rivais no jogo: "Além de desprezíveis, já acabaram com uma família e são capazes de tentar acabar com outras". E disparou sobre Victor, em relação aos filhos com Renata Muller: "Vai ser bom pra pagar a pensão atrasada, organizar a vida. Um homem tão falido".

Durante o 'Quebra Power' do Power Couple Brasil nesse domingo, Emilyn detonou Rayanne Morais e Victor Pecoraro, detonando o casal por condutas supostamente praticadas fora do reality show.

