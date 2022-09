Post Malone sofre queda feia durante show e grita de dor; Vídeo

Post Malone sofreu uma queda durante seu show nos Estados Unidos, neste sábado (17). O rapper caiu em um buraco no palco e precisou de assistência médica.

Post Malone took a fall on stage and cracked 3 ribs. Medics took him away, but he still managed to return to the stage and finish the show. pic.twitter.com/goAx40GfxU

O momento da queda foi compartilhado nas redes sociais. Malone cantava ‘Circles’ quando não percebeu a estrutura e caiu. Também é possível observar que o artista grita de dor

Post Malone made a few more die hard fans when he fell through a hole in the stage cracking 3 ribs. Fans said he came back out on stage after 10 minutes saying he was sorry & hurting so bad he was crying, then someone gave him a beer and he finished the concert.#PostMalone pic.twitter.com/eFZBn8TffU