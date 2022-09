Vitão surge maquiado em vídeo, é 'atacado' e rebate: 'ridículo'

“Gosto de brincar com minhas roupas, cabelo, pinturas etc, assim como gosto de brincar com minha música. Eu não me prendo a gêneros e estilos musicais, sou um criador de música sem barreiras, cada vez mais. Quanto ao conservadorismo de vocês, espero que isso melhore”, finalizou.

“Minha vó me disse uma vez algo sábio, disse que a forma como nos apresentamos esteticamente para o mundo deveria ser apenas uma grande brincadeira. Como se nos fantasiássemos todos os dias de um novo personagem adequado ao modo como estamos nos sentindo no dia. E é VERDADE”.

Vitão fez um longo desabafo neste domingo (18) após se revoltar com as críticas por um vídeo em que aparece maquiado. Ele também veste uma camiseta de ombro único, calça larga e acessórios.

