Polícia investiga queda de telão que esmagou dançarino do grupo Mirror

Os feridos são dois dançarinos de 27 e 29 anos. Um deles está em estado crítico após sofrer ferimentos no pescoço; já o outro está estável. Três mulheres que estavam na plateia entraram em choque ao presenciarem o acidente e precisaram de atendimento médico. O responsável pela montagem do telão não identificado.

IMAGENS FORTES: Um show ao vivo da boy band de Hong Kong Mirror foi interrompido na quinta-feira depois que uma tela caiu do alto do palco. pic.twitter.com/0t96tiM4q2

As autoridades de Hong Kong informaram que a queda do telão que esmagou um dos dançarinos do grupo Mirror, em Hong Kong, nesta quinta (28), e deixou outro ferido foi causado por uma ruptura em um dos cabos de metal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.