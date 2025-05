Poliana Rocha publica indireta após separação de Virginia e Zé Felipe

Após a confirmação do fim do casamento entre Virginia Fonseca e Zé Felipe, quem chamou atenção nas redes sociais foi Poliana Rocha, mãe do cantor. Ela publicou uma mensagem reflexiva que foi interpretada pelos seguidores como uma possível indireta para a ex-nora, em meio à repercussão do término.

“Diquinha da noite: Faça de mim, Senhor, uma mulher sábia, que saiba esperar, ouvir, silenciar e agir com discernimento mesmo quando tudo parecer confuso”, escreveu Poliana em seu perfil. A postagem rapidamente gerou comentários e dividiu opiniões entre internautas, alguns demonstrando apoio e outros levantando críticas.

O fim do relacionamento foi anunciado na noite de terça-feira (27) no Instagram. Apesar das aparências de harmonia nas redes sociais, o casal colocou ponto final na união de quase cinco anos, na qual tiveram três filhos. No comunicado, afirmaram que a decisão foi tomada em comum acordo, priorizando a amizade e o bem-estar das crianças.

Enquanto Zé Felipe ganhou apoio público e viu seu número de seguidores crescer para 29,2 milhões, Virginia enfrentou críticas e chegou a perder cerca de 100 mil seguidores após um episódio em que apagou um desabafo sobre o término. Em meio à comoção, a influenciadora também publicou vídeos mostrando Zé Felipe chorando no palco durante um show em Portugal, o que intensificou ainda mais a repercussão do caso.