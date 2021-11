Poliana lembra fase difícil no casamento com Leonardo após perdoar traição: ‘me desmontando'

Para quem não lembra, Leonardo teve o filho João Guilherme fora do casamento com Poliana. João é filho de Naira Ávilla. Na época, Poliana optou por perdoar a traição.

"Léo já capotou e eu analisando esse foto", escreveu ela. "Estava em uma fase muito difícil do meu casamento. E o Zé [Felipe] abraçava o pai e me abraçava e acabava me desmontando, sem saber de nada, na sua pureza de criança".

Depois de comentar com seguidores que não quer saber se o cantor Leonardo, está a traindo ou não, Poliana Rocha relembrou uma fase difícil em que viveu com o marido, quando perdoou sua traição.

