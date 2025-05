Polêmica! Luana Piovani compartilha charge de Virgínia vendendo fraldas sujas a seguidores

Nesta quinta-feira (15), a atriz compartilhou uma charge de um perfil que a marcou, afirmando que a apoiava em suas declarações. A charge em questão ilustra Virgínia no alto de um palácio, com uma de suas filhas no colo e oferecendo um saco de fralda com fezes a uma multidão de seguidores, que aparece bem abaixo.

Ela não para! Após ser rebatida por Zé Felipe, a mãe do cantor, Poliana Rocha, e até a mãe de Virgínia Fonseca, Luana Piovani segue com seus posts criticando a postura da influenciadora acerca da divulgação de jogos de azar, e também aproveitou para fazer novas críticas à família.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.