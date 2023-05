Plateia do show de Marina Sena se revolta com guarda-chuvas abertos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marina Sena está 30 minutos atrasada para seu show na Virada Cultural, no Butantã, bairro da região oeste paulistana. Mas os fãs estão mais preocupados com os guarda-chuvas abertos no meio da plateia.

Uma chuva fraca, mas constante, cai no Butantã desde a metade do show da dupla Anavitória, que subiu ao palco às 15h18. Desde então, pessoas não só sacaram suas capas de chuva, como também guarda-chuvas, que atrapalham a visão de quem está no fundo.

Gritos de "abaixa o guarda-chuva" estão sendo entoados em uníssono por parte do público. Quase todos obedeceram e guardaram o objeto, exceto um grupo que mantém aberto um guarda-chuva azul. Em protesto, pessoas atiram garrafas de plástico na direção do acessório.