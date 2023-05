Zé Vaqueiro abre último show da Virada Cultural na Capela do Socorro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zé Vaqueiro iniciou o último show da Virada Cultural 2023 no Palco Capela do Socorro, zona sul de São Paulo.

Com um atraso de 20 minutos, o show do ídolo do piseiro é o mais disputado do dia na Av. Atlântica, com pessoas de todas as idades.

Ele abriu o show com o trio de canções "Cangote", "Cena de Amor" e "Volta Comigo bb".

O policiamento, tranquilo durante todo o dia, foi reforçado na última apresentação.