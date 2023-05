Nova música de Taylor Swift teria indiretas para Joe Alwyn e desabafos

Fãs de Taylor Swift apontaram que a artista lançou a versão deluxe de seu último álbum, Midnights. Intitulado Midnights (Til Dawn Edition), o disco conta com um remix da música Karma, com a participação da rapper Ice Spice, e uma faixa inédita chamada You're Losing Me.

Os fãs, que já analisaram a canção minuciosamente, estão desconfiados que a composição seria um desabafo da cantora sobre o suposto término com Joe Alwyn.

"Devo jogar fora tudo o que construímos ou mantenho? Meu coração não vai mais bater por você, porque você está me perdendo. Você não sabe o que tem até que acabe", diz ela na letra.

Em seguida, Taylor faz uma autocrítica, mas os fãs apontam que o verso fala sobre a indecisão de Joe sobre um casamento com a famosa. "Sou a melhor coisa nesta festa e também não me casaria comigo. Uma pessoa que patologicamente quer agradar as outras, que só queria que você a enxergasse".

Mesmo com as polêmicas e teorias sobre a música You're Losing Me, Swift chamou a atenção dos fãs com uma grande novidade. Junto com o lançamento da versão deluxe de Midnights, a cantora também lançou o clipe de Karma junto da rapper.