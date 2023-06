Piqué e Clara Chía já têm data para anunciar casamento

Gerard Piqué, 36, e Clara Chía, 24, já têm uma data (bem próxima) para anunciar o casamento. Os dois começaram a se relacionar enquanto o ex-jogador ainda estava com Shakira.

Segundo o programa espanhol ‘Socialité’, da Telecinco, Piqué deverá anunciar no próximo sábado (24), no dia do casamento do irmão dele, Marc Piqué.

Os rumores de um noivado começaram na última semana após o casal ser flagrado em uma joalheria de Barcelona.

Shakira --- Apesar de 12 anos juntos e com dois filhos de 8 e 10 anos, Piqué e Shakira nunca se casaram oficialmente.

Coincidentemente, a data escolhida pelo ex-jogador para anunciar o casório também marca 1 ano da confirmação do fim da relação com Shakira. Neste ano, a cantora ficou no topo das paradas com a música sobre a traição do jogador com Clara Chía. Algumas semanas depois da canção viralizar, Piqué anunciou o namoro com a loira.

Shakira teria descoberto a traição quando, ao retornar para casa de uma viagem, notou que sua geleia favorita - e que Piqué não gostava - estava consumida, percebendo que havia mais alguém frequentando sua casa.