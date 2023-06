No Brasil, Chris Hemsworth dá de cara com Arnold Schwarzenegger em academia

Assim como Chris, Arnold está no Brasil para participar do Tudum, evento promovido pela Netflix.

O astro de “Thor” registrou o momento no Instagram neste sábado. "Você nunca sabe quem vai estar na academia. Que sonho treinar com Arnold Schwarzenegger, o único", escreveu ele.

No Brasil a trabalho, Chris Hemsworth foi até a academia do hotel onde está hospedado, em São Paulo, e acabou encontrando ninguém menos que Arnold Schwarzenegger.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.