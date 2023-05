PGR muda postura sobre Bolsonaro, Lula quer blindar prioridades no arcabouço fiscal e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - PGR muda postura sobre investigação de Bolsonaro, Lula quer blindar prioridades no arcabouço fiscal, relatório do acidente de Marília Mendonça e outras notícias para começar esta terça-feira (16).

PGR

PGR sob Lula apoia investigação contra Bolsonaro que antes considerava ilegal e nula. Procuradoria chefiada por Augusto Aras se manifestou por arquivamento de apuração várias vezes ao longo de 2022.

GOVERNO LULA

Lula monta estratégia para blindar salário mínimo e Bolsa Família no arcabouço fiscal. Presidente quer manter as duas áreas preservadas em meio a reforço de Haddad na negociação com o Congresso.

Relator do arcabouço inclui trava para concursos e reajuste a servidores; votação é adiada.

GOVERNO LULA

Bolsonaro trouxe segurança ao agro, e Lula precisa sair da polarização, diz ruralista socióloga. Teresa Vendramini, 1ª mulher a presidir Sociedade Rural Brasileira, integra o Conselhão do governo e prega investimentos na agricultura familiar.

POLÍTICA

Theodomiro Romeiro, condenado à morte pela ditadura, morre aos 70. Condenação por morte de sargento em 1971 foi revertida em prisão perpétua; Theodomiro fugiu da cadeia em 1979 e viveu no exílio até 1985.

MERCADO

Carros populares vão voltar? Entenda o projeto em 7 pontos. Governo espera lançar pacote no dia 25 de maio, dia da indústria.

CULTURA

Relatório diz que 'avaliação inadequada' do piloto contribuiu para acidente de Marília Mendonça. Documento também aponta que havia baixo contraste entre os cabos de energia e a vegetação ao fundo, dificultando a visualização.

COTIDIANO

O que se sabe até agora sobre desaparecimento de brasileira em Paris. Grupo de voluntários faz buscas por Fernanda Santos Oliveira; entidade suspeita que ela sofria assédio sexual no trabalho.

MUNDO

Por que Erdogan liderou 1º turno em eleição que tinha tudo para derrubá-lo na Turquia. Socióloga cita problemas em pesquisas e saída de candidato como fatores que podem explicar vantagem do presidente.

GUERRA DA UCRÂNIA

Zelenski ganha drones do Reino Unido em fim de turnê por países da Europa no G7. Presidente da Ucrânia se encontra com premiê britânico, Rishi Sunak, às vésperas de reunião do grupo no Japão.

RUSSOMANNO

Justiça rejeita ação de caixa de supermercado que se disse humilhada por Russomanno. Funcionária de supermercado foi filmada em 2005 por deputado, que reclamou por ela não vender produtos em unidade.

PELÉ, O EDSON

Em abertura de mausoléu, Edinho diz que luta para assumir marca de Pelé. Filho afirma que busca investidores para retomar os negócios do Rei do futebol.

MOBILIDADE

Greve da Uber e 99 tem adesão parcial e aumento no preço das viagens. Usuários relatam aumento de até 50% no valor da corrida, além de mais cancelamentos e espera; empresas afirmam manter diálogo.